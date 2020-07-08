Спецслужбы обыскивают администрацию президента Болгарии

Сотрудники спецслужб Болгарии пришли с обысками в администрацию президента страны, передает ТАСС.

По данным информагентства, обыски проводят представители прокуратуры, МВД, Бюро по защите свидетелей и другие лица по распоряжению Софийского военного суда и определению Специализированного уголовного суда. Отмечается, что после этого прокуратура должна представить общественности информацию о своих действиях.

Как уточнил главный прокурор Болгарии Иван Гешев, обыски проходят в двух кабинетах в рамках расследования нескольких уголовных дел в отношении советника президента и его секретаря.