В церемонии, проходившей в онлайн-режиме, принимали участие председатель Госкомтаможни, генерал-полковник Сафар Мехтиев и представитель ПРООН Алессандро Фракассети.

Сегодня состоялась церемония сдачи транспортных средств Государственному таможенному комитету со стороны Программы развития ООН (ПРООН). Транспортные средства были приобретены в рамках проекта «Поддержки развития контрольно-пропускного пункта «Красный мост» на границе Азербайджана и Грузии».

В ходе мероприятия Сафар Мехтиев с удовлетворением отметил эффективное сотрудничество таможенных органов Азербайджана с ПРООН и выразил уверенность, что это сотрудничество будет развиваться.

Рассказывая о реформах, проводимых в последние годы под руководством президента Ильхама Алиева в таможенной сфере, Сафар Мехтиев отметил, что внедренные новшества создали условия для ускорения процесса перехода границы и упрощения таможенных операций. Было отмечено, что проведенные реформы обеспечили прозрачность и сыграли важную роль в устранении теневой экономики.

Затем председатель Госкомтаможни рассказал о работе, проведенной в рамках проекта «Поддержки развития контрольно-пропускного пункта «Красный мост» на границе Азербайджана и Грузии», проводимой при поддержке ПРООН. Было отмечено, что проведенные семинары на тему санитарного, фитосанитарного, ветеринарного контроля позволили совершенствовать усиление безопасность в этой сфере.

В своей речи представитель ПРООН Алессандро Фракассети рассказал о многолетнем успешном сотрудничестве с Госкомтаможни и и высоко оценил реформы, проводимые в таможенной системе Азербайджана.

Затем были обсуждены вопросы сотрудничества в сфере разработки проекта Таможенного кодекса, усовершенствования структуры Управления медицинской службы Госкомтаможни, усовершенствования учебной программы Академии Госкомтаможни и др.

В конце мероприятия в рамках проекта «Поддержки развития контрольно-пропускного пункта «Красный мост» на границе Азербайджана и Грузии» Госкомтаможни были переданы 10 автомобилей.