Генпрокуратура арестовала производителей поддельного алкоголя

В Следственном управлении Генеральной прокуратуры возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса по фактам отравления и смерти отдельных лиц в декабре 2019 года и январе 2020 года. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Согласно информации, следствие установило, что Вургун Ибадов осуществлял розничную продажу плодоовощной продукции в торговом центре "Яшыл базар" на проспекте Хатаи в Наримановском районе Баку. С целью получения прибыли он покупал у Азима Гусейнова, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, алкогольные напитки неизвестного происхождения, изготовленные кустарным способом и не соответствующие нормам, и впоследствии продавал их.

Выявлены обоснованные подозрения в том, что эти спиртные напитки с содержанием метилового спирта стали причиной отравления Герая Багирова, Ромела Багирова и нанесения вреда здоровью Хайяма Багирова.

За указанные незаконные действия Вургуну Ибадову и Азиму Гусейнову предъявлены обвинения по статьям 200.4 (обман потребителей либо производство и сбыт некачественной продукции, причинившие по неосторожности смерть потерпевшему или иные тяжкие последствия) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) УК Азербайджана, решением суда в отношении них избрана мера пресечения в виде ареста.