Захра Новрузова, специально для haqqin.az 16:05

В Казахстане 13 июля объявлен днем национального траура по жертвам COVID-19. В стране – вторая волна эпидемии. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сделав эти два объявления, дал понять, что главными виновниками бед считает чиновников министерства здравоохранения, глава которого подал в отставку еще месяц назад. Логичных, казалось бы после такого обвинения, увольнений не последовало – репрессии то ли отложены до лучших времен, то ли их не будет вовсе, или все-таки будут в зависимости от того, как страна справится со вторым ударом коронавируса. Статистика по коронавирусу соответствует словам президента – средне: заболевших 53051 человек, умерли – 264.

Первую волну эпидемии Казахстан встретил в целом достойно. Загодя предпринятые карантинные меры значительно смягчили вирусную атаку. Подробно перечислять, что именно запретили-приостановили-сузили-уменьшили казахстанские власти – не имеет смысла. Это общеизвестные меры, которые были применены в большинстве стран мира, и ничего нового и эксклюзивного. Попутно были разработаны схемы спасения национальной экономики и оказания помощи населению. На фоне ряда государств, розданные социально незащищенным, потерявшим работу казахстанцам по 42500 тенге (около 100 долларов), не могли, если не вызвать уважения, то и остаться незамеченными тоже. Власти объявили об успешном противостоянии пандемии и пошли на смягчение условий карантина, вплоть до отмены ряда положений. И вот тогда грянуло. Многие считают отмену карантина преждевременной. Другие указывают на то, что нельзя было открывать рестораны и увеселительные заведения – казахстанцы известны своей общительностью, и разнести вирус и перезаражать друг друга в таких условиях оказалось совершенно плевым делом. И «сомнительной вишенкой» на «гнилом эпидемическом торте» стало решение властей отпраздновать день столицы – Нур-Султана, с массовыми гуляниями, концертами и салютами.

Это уже тогда, когда в стране не скрывали озабоченности по поводу резкого увеличения количества инфицированных, и когда введение повторного карантина стало очевидным и только лишь делом времени.

Все, как известно, имеет свою цену. Ценой случившегося расклада стала вторая волна эпидемии и несколько запоздалое повторное введение карантина, а также призыв к союзникам помочь, кто чем может. Объявляя об этом, Токаев подчеркнул, что вынужден идти на непопулярную меру из-за массового несоблюдения карантинных мер, системных ошибок бывшего руководства Минздрава, нерасторопности акимов (глав местных администраций). Президент при этом подчеркнул, что ситуация в Казахстане далеко не самая худшая среди стран мира, но и внушающей оптимизм ее не назвать. Он призвал граждан не падать духом и заверил, что правительство будет биться за здоровье каждого жителя Казахстана. Одной из первых на призыв Нур-Султана о помощи отреагировала Россия, отправив спецбортом МЧС гуманитарный груз. На сайте МИД Казахстана говорится, что Москва готова направить еще несколько самолетов с необходимым грузом, и что делается это в рамках «совместных договоренностей по противодействию COVID-19 премьер-министра Казахстана Аскара Мамина с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным». В сообщении уточняется, что гуманитарная помощь РФ включает в себя медицинские маски, комплекты защитной одежды и медицинские препараты. Еще раньше в Казахстан прибыли российские врачи. Будет однако несправедливо полагать, что Нур-Султан только и ждет что помощи союзников.