Желание Канье Уэста стать президентом объяснили расстройством психики

Американский рэпер Канье Уэст принял решение выдвинуть свою кандидатуру на пост президента США из-за своего психического расстройства, которое обострилось как раз сейчас, утверждают близкие к музыканту источники.

Как рассказали знакомые с ситуацией источники TMZ, у Уэста диагностировано биполярное расстройство личности. Обычно серьезный приступ психического расстройства происходит у Уэста раз в год. Сейчас, как отмечают источники, рэпер переживает как раз один из них.

Близкие Уэста обеспокоены его состоянием и полагают, что его нынешние проблемы с психикой повлияли на его недавние заявления и действия. Однако семья и окружение рэпера надеются, что вскоре все стабилизируется, как это было раньше.