На фоне протестов в Сербии отказались вводить комендантский час

Национальный кризисный штаб Сербии отказался от идеи введения комендантского часа в Белграде с пятницы по понедельник. Как заявила премьер Ана Брнабич, в столице страны вводятся лишь ограничения на массовые собрания людей.

"Первая мера для Белграда - запрет на массовые собрания людей больше 10 человек на открытом пространстве и в закрытых помещениях. Вторая мера - ограничения численности людей в закрытых помещениях. Третья мера - ограничение рабочего времени в закрытых помещениях", - заявила Брнабич, отметив, что о комендантском часе речи не идет.