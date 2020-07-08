«Дело врачей» в Евлахе

В прокуратуре Евлахского района проводится расследование на основании поступившей информации в связи с выдачей должностными лицами Евлахской центральной районной больницы фальшивых медицинских справок жителям района для прохождения через посты, установленные в связи с особым карантинным режимом. Об этом haqqin.az сообщили в Генеральной прокуратуре.

Согласно информации, в ходе расследования были выявлены обоснованные подозрения в том, что должностные лица Евлахской центральной районной больницы совершили действия, которые нанесли значительный ущерб охраняемым законом интересам общества и государства путем выдачи фальшивых медицинских справок отдельным жителям Евлахского района для прохождения через посты, установленные в связи с особым карантинным режимом.

В прокуратуре Евлахского района возбуждено уголовное дело по статье 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) Уголовного кодекса. Продолжаются необходимые следственно-оперативные мероприятия, направленные на выявление и привлечение к ответственности всех лиц, участвующих в совершении преступления в той или иной форме.