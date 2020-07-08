Известная актриса пропала во время отдыха с сыном на озере

Американская актриса Ная Ривера пропала без вести на юге Калифорнии во время отдыха на озере со своим сыном, сообщает BBC News со ссылкой на местную полицию.

Как заявили журналистам в офисе шерифа округа Вентура, 33-летняя актриса накануне, 8 июля, арендовала лодку, чтобы поплавать на ней вместе со своим четырехлетним сыном на озере Перу к северо-западу от Лос-Анджелеса. Спустя примерно три часа после этого мальчика нашел другой отдыхающий, который также плавал в лодке на озере.

Ребенок сообщил полицейским, что во время прогулки на озере они с матерью решили искупаться, но в итоге Ривера так и не вернулась. Правоохранительные органы начали поисково-спасательную операцию.

Ная Ривера впервые появилась на экране в возрасте четырех лет, снявшись в американском комедийном сериале "Королевская семья". В 2009 году Ривера получила роль чирлидерши Сантаны Лопес в музыкальном телесериале "Хор", которая сделала ее популярной. Также снималась в сериале Марка Черри "Коварные горничные". В 2014 году дебютировала на большом экране в триллере "Дом".