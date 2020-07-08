Врача-насильника Оганесяна отправили в колонию на 10 лет

В Санкт-Петербурге вынесен приговор врачу-анестезиологу Армену Оганесяну, обвиняемому в изнасиловании сразу нескольких пациенток. Его приговорили к 10 годам колонии строгого режима.

Как пишут Известия, в течение шести лет Оганесян не сможет заниматься врачебной деятельностью. Суд также взыскал с медика 70 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда.

Следствие установило, что Оганесян, работая в консультативно-диагностическом центре «Ювента», совершал насильственные действия сексуального характера в отношении пациенток, сообщает телеканал «78».

Обвинение врачу предъявили в декабре 2019 года. Мать 16-летней школьницы рассказала, что анестезиолог воспользовался беспомощным состоянием девушки, когда та отходила от наркоза. Всего же Оганесяна признали виновным по шести эпизодам.