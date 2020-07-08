И в Болгарии рост инфицирования COVID-19: ужесточают карантин
Болгарские власти решили опять ужесточить карантинные меры в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, пишет РИА Новости.
Так, с завтрашнего дня в стране опять нельзя будет посещать ночные клубы и бары. На летних верандах заведений посетителей должно быть не больше половины от обычной вместимости.
Кроме того, количество участников массовых мероприятий не может превышать 30 человек. Все спортивные мероприятия отныне будут проходить без зрителей.
За минувшие сутки в Болгарии пациентов с коронавирусом стало больше на 240 пациентов. Всего с начала пандемии более зарегистрированы шести тысяч человек, скончались от этой инфекции 259 больных.