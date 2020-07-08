Мир все еще находится на начальном этапе пандемии коронавируса, заявил американский инфекционист, главный эксперт рабочей группы по борьбе с коронавирусом в США доктор Энтони Фаучи.

"Мы видим крупные вспышки в Бразилии, ЮАР и сейчас в Азии, поэтому мы пока в начале глобальной пандемии, которая, очень вероятно, усилится, прежде чем ослабеет", - цитирует Интерфакс Фаучи.

Он отметил, что если страны мира не будут вместе принимать скоординированные меры для сдерживания пандемии, вирус будет распространяться активно еще несколько месяцев.