Вторая волна коронавируса в Японии?

В столице Японии Токио зафиксировано рекордное суточное число новых случаев заболевания COVID-19 с начала эпидемии - за минувшие сутки выявлено 224 заболевших. Таким образом, перекрыт рекорд 17 апреля, когда за сутки заболели сразу 206 человек.

Как пишет BBC, власти говорят, что статистический скачок связан с более масштабным тестированием. Однако медики указывают, что очаговые вспышки стали появляться по всей стране вскоре после того, как чуть более месяца назад был ослаблен карантин.

Эпицентрами новой вспышки в Токио стали кварталы развлечений, где сконцентрированы бары, рестораны и ночные клубы.

В эти выходные правительство Японии планировало снова открыть стадионы и спортивные арены с условием, что число болельщиков на трибунах не будет превышать 5 тысяч человек. Однако при новом развитии ситуации с COVID-19 и на фоне общественного недовольства планы могут быть пересмотрены.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Японии коронавирусом заболели 20,5 тысяч человек, умерли - 982.