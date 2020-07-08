Еще у одного врача-реаниматолога выявлен коронавирус

Еще один врач, борющийся с COVID-19, заразился коронавирусной инфекцией.

Согласно информации, реаниматолог Центральной больницы нефтяников Эльнур Абдулла госпитализирован с высокой температурой. Об этом сообщили его коллеги.

Отмечается, что Эльнур Абдулла несколько месяцев занимался лечением больных коронавирусом. О том, что он заражен вирусом, стало известно несколько дней назад.

Ранее сообщалось, что заведующий реанимационным отделением Клиники учебной хирургии Медуниверситета Джавид Пашаев также заразился коронавирусом. В настоящее время он находится в реанимации.