Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила решение капитана грузинской сборной по баскетболу Торнике Шенгелии подписать трехлетний контракт с московским ЦСКА. На своей странице в фейсбук президент Грузии назвала решение грузинского форварда вызывающим сожаление, сообщает Интерфакс.

"Для меня вызывает сожаление и как для президента Грузии неприемлемо решение капитана сборной Грузии по баскетболу о переходе в московский ЦСКА", - написала Зурабишвили.

Сам Шенгелия так прокомментировал свой переход в российский клуб: "Счастлив присоединиться к действующим чемпионам Евролиги и с нетерпением жду возможности поиграть рядом с потрясающими баскетболистами и под руководством потрясающего тренерского штаба. Надеюсь, что вместе с ЦСКА мы добьёмся больших успехов в Евролиге и Лиге ВТБ".