Министр Сахиль Бабаев: «Азербайджан своевременно реагирует на ситуацию»

18:26

Международная организация труда проводит Глобальный саммит в режиме видеоконференции на тему «Влияние пандемии на сферу труда». В рамках Глобального саммита состоялось мероприятие «День партнеров», в котором приняли участие министры и замминистры из 35 стран. Выступая на открытии мероприятия, министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев отметил, что оно является уникальной возможностью для стран-участниц МОТ для обмена опытом в сфере снижения негативного влияния COVİD-19 на рынок труда.

Министр также рассказал о мерах, предпринимаемых в Азербайджане под руководством президента Ильхама Алиева, по защите здоровья населения в условиях пандемии, а также широкомасштабных мероприятиях по поддержке экономики и социального благополучия граждан. Было отмечено, что правительство Азербайджана своевременно и адекватно реагирует на новую ситуацию, предпринимает многочисленные ограничительные меры для предотвращения распространения вируса, а жизни и безопасность граждан находятся на первом плане. Министр отметил, что вся система здравоохранения мобилизована на борьбу с вирусом. Сданы в эксплуатацию 10 больниц модульного типа, которые создали резерв в 2000 коек. По словам Сахиля Бабаева, в рамках неотложных мер по поддержке экономики и социального благополучия был утвержден особый План действий на общую сумму в 3,5 миллиарда манатов (2 миллиарда долларов). Для поддержки занятости и социального благополучия граждан реализуется 12 мер по 4 направлениям, которые охватывают 4,8 миллиона человек или 48 процентов населения страны. Кроме того, проводится работа для предотвращения случаев необоснованного сокращения работников в государственном и частном секторах, сохранению их зарплат, а также расширению программы создания оплачиваемых общественных работ. 600 тысяч человек получили единовременные выплаты в размере прожиточного минимума.