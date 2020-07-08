МИД РФ: Россия поддержала предложение Азербайджана

Убеждены, что специальная сессия Генеральной ассамблеи ООН, инициированная Азербайджаном, пройдет в конструктивном ключе, заявила на брифинге директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«По инициативе Движения неприсоединения и Азербайджана как его председателя было принято решение о созыве специальной сессии Генеральной ассамблеи ООН по тематике COVID-19. Россия поддержала предложение своего партнера по СНГ.

Убеждены, что сессия пройдет в конструктивном ключе и завершится принятием определенных субстантивных решений. В этом контексте мы ожидаем интересную дискуссию. В условиях сохраняющейся в Нью-Йорке непростой эпидемиологической ситуации планируется, что указанная специальная сессия пройдет в онлайн-формате. В настоящее время идет согласование соответствующих процедур», - отметила Захарова.