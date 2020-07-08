Oxfam: Голод может убить больше людей, чем коронавирус

До конца 2020 года от голода из-за пандемии может умереть больше людей, чем от коронавируса. Об этом заявило Международное объединение для борьбы с бедностью в мире Oxfam, передает BBC.

"В Oxfam предупредили, что до конца года ежедневно 12 тысяч человек могут умирать от голода, связанного с коронакризисом - потенциально больше, чем от собственно болезни", - сказано в сообщении.

К голоду приведет целый ряд факторов, в частности, безработица, убытки производителей еды от карантина, а также трудности с доставкой помощи.

Oxfam выделило десяток особо уязвимых регионов мира: Йемен, Конго, Афганистан, Венесуэла, западная часть субсахарской Африки, Южный Судан, Судан, Сирия и Гаити.