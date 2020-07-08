Электронное приложение показало, кто больше всех рискует заболеть коронавирусом

За последние два дня в мобильном приложении e-Təbib, разработанном с целью предотвращения распространения инфекции COVİD-19, увеличилось число людей со статусом «желтый». Об этом сказал Trend руководитель проекта E-Təbib Фуад Нифталиев.

По его словам, лица с таким статусом – это те, у кого высок риск заражения COVİD-19: «Они считаются лицами с таким статусом, потому что находятся с зараженными на расстоянии менее двух метров и общаются с ними более 10 минут. Мы советовали бы, чтобы эти лица сдали тест. Если его результат выйдет негативным, то их статус изменится на «голубой». Но если результат теста окажется положительным, то статус их здоровья будет «красный».

Нифталиев отметил, что в настоящее время в e-Təbib зарегистрировано около 150 тысяч человек, 1 506 из них со статусом «желтый», и призвал всех пользоваться приложением, пояснив, что оно работает посредством bluetooth, налаживая таким образом связь с другими пользователями приложения, и не использует интернет-трафик.