В Азербайджане выявлено 548 новых случаев заражения коронавирусом, 491 пациент вылечился и был выписан домой. Об этом haqqin.az сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров.

В Оперативном штабе сообщили также о смерти десяти пациентов, тесты на коронавирус которых дали положительные результаты.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 22 464 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 13 591 пациент вылечился, 284 человека скончались, 8 589 продолжают лечение в больницах особого режима.