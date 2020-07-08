Управление по контролю за иностранными активами США ввело санкции против управления общественной безопасности Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) Китая за нарушение прав человека, сообщается на сайте ведомства.

Как следует из сообщения, санкции введены на основании закона США "Глобальный Магнитский", который предполагает введение подобных ограничений в связи с нарушением прав человека.

Кроме того, под санкции попали член Политбюро ЦК, секретарь парткома Синьцзян-Уйгурского автономного округа Чэнь Цюаньго, бывший партсекретарь Управления безопасности Хо Люцзюнь, директор и партсекретарь этого управления Ван Миншань и бывший заместитель партсекретаря района Чу Хайлунь.

"Эта организация и должностные лица подпадают под санкции за их причастность к серьезным нарушениям прав этнических меньшинств в Синьцзяне, которые, как сообщается, включают массовые необоснованные задержания и жестокое физическое насилие, помимо других серьезных злоупотреблений, направленных против уйгуров - тюркского мусульманского населения, коренного в Синьцзяне, и других этнических меньшинств в регионе", - говорится в сообщении американского ведомства.

В целом санкции предполагают заморозку всех активов указанных лиц и организаций, находящихся в юрисдикции США, запрет на деловые контакты с ними и запрет на въезд в США.