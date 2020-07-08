Опубликована аудиозапись разговора президента России Владимира Путина и пятого президента Украины Петра Порошенко в апреле 2015 года. Об этом сообщает Lenta.ru.

Путин и Порошенко обсудили экономические проблемы Донбасса и говорили о миротворцах. Бывший президент Украины также дал рекомендации по оптимизации работы Трехсторонней контактной группы в Минске. Путин в ответ обещает передать эти рекомендации главе российского МИД Сергею Лаврову.

Российский лидер в ходе беседы также поинтересовался у Порошенко, как обстоит ситуация внутри Украины.

«Справляюсь. Чем дальше — тем легче», — отвечает бывший украинский президент и подчеркивает, что выстраивать «вертикаль» непросто.

Путин отмечает, что важно, чтобы люди доверяли. «Самое главное, ключевое», — подчеркнул российский лидер, в ответ Порошенко благодарит его. «Обнимаю. До свидания, давайте», — завершает разговор президент России. «Но длинной очереди на должность президента не наблюдается», — добавил Порошенко.