Сын Трампа: Байден не способен управлять страной

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джо Байден не способен управлять страной и находится под полным контролем ультралевого крыла партии. С таким заявлением выступил в эфире FOX News сын президента страны Дональда Трампа предприниматель Дональд Трамп-младший.

«Левые радикалы полностью контролируют Джо Байдена и партию. Давайте не будем обманывать себя. Никто не верит, что Байден когда-нибудь станет действительно ответственным парнем», — рассказал Трамп-младший.

По его мнению, кандидат от демократов пытается извлечь выгоду из ультралевого электората. Трамп-младший считает, что политик просто притворяется, «будто он человек из народа».

Предприниматель указал и на другие причины, по которым Байден не сможет управлять страной в случае победы. Так, он подчеркнул, что кандидат от демократов также «ежедневно забывает, где находится» и даже путает свою жену с сестрой. «Он сбивает с толку свою жену и сестру. Он забывает офис, в который он баллотируется», — продолжил он.