Губернатора Фургала обвинили в организации убийств

Следственный комитет России предъявил обвинение в организации убийств и покушении задержанному губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу. Об этом сообщает РИА Новости

Впервые после задержания Сергея Фургала допросили в качестве обвиняемого. Допрос длился шесть часов. Его подозревают в покушении на убийство предпринимателя Александра Смольского и заказе убийств двух бизнесменов — Евгения Зори и Олега Булатова — из-за разногласий в бизнесе. Преступления были совершены в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.

Ранее сообщалось, что задержанный глава региона не признал вину. В рамках уголовного дела в отношении губернатора Хабаровского края Сергея Фургала были задержаны двое депутатов краевой думы от ЛДПР. Дмитрия Козлова и Сергея Кузнецова обвиняют в мошенничестве.