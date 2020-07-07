Зоозащитники: Хомяки, киты и лемуры скоро исчезнут

На грани вымирания оказались хомяк, северный гладкий кит и почти треть видов лемуров. Об этом сообщили представители Международного союза охраны природы (МСОП).

Может исчезнуть через 30 лет европейский хомяк (Cricetus cricetus), так как в четыре раза замедлилось размножения вида по сравнению с прошлым веком. Также под угрозой вымирания — 33 вида лемуров по причине вырубке лесов и охоты в Африке и на Мадагаскаре.

Кроме того, популяция северных гладких китов (Eubalaena glacialis) с 2011 года уменьшилась на 11%, в живых остается менее 250 зрелых особей. Они гибнут из-за сетей, столкновений с кораблями и снижения скорости размножения.

Число видов, занесенных в Красную книгу, превысило отметку в 120 тыс. и составило 120 372.