Кто управлял беспорядками в Сербии? наши подробности
В ночь со вторника на среду после введения комендантского часа в Белграде начались протесты, которые стремительно превратилась в беспорядки. Пострадали как минимум 43 сотрудника полиции и 17 человек из числа манифестантов.
Началось все внезапно, с выступления президента Сербии по национальному телевидению. Во вторник вечером Александр Вучич объявил, что ситуация с распространением коронавируса в столице критическая, а потому со среды будет запрещено собираться группами более пяти человек — как в закрытых помещениях, так и на улице. Кроме того, снова вводится комендантский час — с вечера пятницы до утра понедельника.
Уже спустя пару часов народ стал спонтанно собираться в центре города у здания Скупщины — парламента страны, протестуя против решения властей. Когда ближе к полуночи число протестующих достигло нескольких тысяч, группа людей, пробив кордон полиции, ворвалась в здание парламента.
Впрочем, власти к этому времени уже отошли от первого шока, к центру сербской столицы подтянулась кавалерия и бронеавтомобили, а полиция, по всей видимости, получила вполне недвусмысленные приказы – и потому действовала жестко и напористо - в ход пошли слезоточивый газ и дубинки, перед применением силы стражи порядка не останавливались.
Чему, впрочем, в немалой степени поспособствовали и действия самих «мирных демонстрантов», на появившихся в сетях видео совершенно четко заметна агрессивность их действий, камни и бутылки с «коктейлем Молотова», летевшие в полицию.
У многих очевидцев событий сложилось впечатление, что вчерашние беспорядки представляли собой хорошо организованную и заранее спланированную акцию.
Так, известный сербский адвокат Владимир Джуканович считает, что ««нападениями на государственные учреждения и полицию управляли извне. Когда полиция разбивала группировку демонстрантов, они мгновенно делились на мелкие группы и распределялись по разным местам, переходя в целенаправленное нападение. Каждый из демонстрантов нес на плечах рюкзак с файерами и камнями. Это люди, специально обученные для подобных уличных инцидентов».
Этого же мнения придерживаются и сербские власти. Премьер страны Анна Брнабич гневно осудила «вандализм политиков, которые стоят за захватом парламента в момент, когда государство и система здравоохранения сталкиваются с тяжелейшим с начала эпидемии ударом коронавируса». А министр внутренних дел Сербии Небойша Стефанович прямо назвал вчерашние беспорядки в Белграде попыткой захватить власть.
Предлагаю не спешить с выводами о том, что перед нами – очередная попытка «цветной революции», которую удалось подавить. Но и с заявлениями о том, что власти жестоко подавили «мирный протест» торопиться не стоит. Балканы и та же Сербия всегда были «пороховой бочкой», где столкновения различных интересов высекали такие искры, что миру становилось тошно, достаточно вспомнить выстрелы в Сараево 28 июня 1914 года, после которых наш мир стал совершенно иным.
Вопрос в том, кто стоит за вчерашними событиями. «Митинг был хорошо организован, и это был провал части наших служб безопасности: они слишком поздно заметили влияние иностранных спецслужб на организацию протеста», - заявил в среду президент Сербии Александр Вучич.
Логично было бы предположить, что, сказав «а», Вучич произнесет и «б», то есть – назовет эти иностранные разведки. Но этого не произошло. А вот в среду утром пресс-служба президента Сербии объявила, что отменена его встреча с послом России Александром Боцан-Харченко. Совпадение? Даже если и нет, то весьма интригующее событие, учитывая тесные, но достаточно сложные связи Белграда с Москвой.
Сам сербский президент считает, что что столкновения с полицией и попытки захватить здание парламента (Скупщины) устроили во вторник радикальные националисты и любители разнообразных теорий заговора. «Эти люди не говорили о коронавирусе: они говорили о каком-то предательстве, об иммигрантах, о сети 5G и о том, что Земля - плоская. И эти люди были там не впервые, просто в этот раз они были агрессивнее», - заявляет он.
«Всё страньше и страньше! Всё чудесатее и чудесатее!», - сказала бы девочка Алиса из «Страны чудес». Странная публика собралась вчера ночью захватывать власть в Белграде, а также протестовала в городах Нови-Сад и Ниш. На городских сумасшедших, конспироложцев и фриков, какими их рисует Александр Вучич, совсем непохожая. Что-то здесь сербский президент откровенно не договаривает…
Хотя, вполне вероятна и другая версия, без всяких инопланетян, простите, иностранных разведок - многие протестующие уверяли журналистов, что главная причина не в ведении комендантского часа, а в том, что «власть все это время лгала», практически свернув борьбу с коронавирусом ради победы на недавних парламентских выборах, и что теперь именно этой причине ситуация с пандемией вышла из-под контроля.
И действительно, в начале мая власти Сербии отменили комендантский час и другие ограничительные меры - почти одновременно с указом президента о проведении 21 июня парламентских выборов. Хотя ситуация с коронавирусом в стране тогда была далеко не благоприятной, а количество новых случаев заражения ежедневно исчислялось сотнями.
Тем не менее в Сербии после этого стали происходить чуть ли не чудеса. Количество заявленных новых случаев заболевания резко упало, а общее число заболевших вдруг за один день уменьшилось, согласно официальной статистике, на 4 тысячи человек.
Но прошедших 21 июня правящая Сербская прогрессивная партия, получив поддержку 60,65% избирателей, а практически сразу после этого произошел резкий всплеск эпидемии коронавируса — и в Белграде, и в других регионах страны.
«Вучич объявил новый локдаун на выходных, хотя всего несколько недель назад у нас были выборы, были футбольные матчи, публичные собрания - все карантинные меры были отменены, а тут, как только прошли выборы, вдруг оказалось, что ситуация полностью изменилась и что ковид вернулся. В результате люди не верят властям и уже не верят медикам» - говорят в Сербии.
Что ж, вполне себе рабочая версия, внешне вполне даже логичная. Но, как водится, есть и третья. Попытка дестабилизации – или захвата власти – кому как больше нравится, произошла накануне намеченных на субботу, 11 июля переговоров президента Сербии Александра Вучича с премьер-министром самопровозглашенной республики Косово, Авдуллахом Хоти, которые должны состояться в Париже.
Местные «правые» и националисты, в том числе и задержанные вчера за организацию беспорядков лидер общественной организации «Не предадим Косово и Метохию» Дамнян Кнежевич и бывший депутат парламента от националистической партии «Двери» Срджан Ного, постоянно обвиняют Вучича и его соратников в намерении официально признать Косово в обмен на перспективы интеграции в Евросоюз. Что, в свою очередь, вызывает недовольство, скажем так, определенных кругов за границей.
Какая же в итоге версия окажется достоверной – мы узнаем достаточно скоро. Балканы интересны тем, что не только с 1914 задают тренды в мировой политике, но еще и абсолютным неумением хранить тайное. Там оно обязательно становится явным, о чем читатели haqqin.az, как водится, узнают одними из первых.
P.S. Автор искренне благодарит телеграм-канал @balkanossiper за выложенные в общий доступ фото и видео событий в Белграде, а также за ценные мысли о произошедшем в Сербии.