Игорь Панкратенко, автор haqqin.az 21:37

В ночь со вторника на среду после введения комендантского часа в Белграде начались протесты, которые стремительно превратилась в беспорядки. Пострадали как минимум 43 сотрудника полиции и 17 человек из числа манифестантов. Началось все внезапно, с выступления президента Сербии по национальному телевидению. Во вторник вечером Александр Вучич объявил, что ситуация с распространением коронавируса в столице критическая, а потому со среды будет запрещено собираться группами более пяти человек — как в закрытых помещениях, так и на улице. Кроме того, снова вводится комендантский час — с вечера пятницы до утра понедельника.

Уже спустя пару часов народ стал спонтанно собираться в центре города у здания Скупщины — парламента страны, протестуя против решения властей. Когда ближе к полуночи число протестующих достигло нескольких тысяч, группа людей, пробив кордон полиции, ворвалась в здание парламента. Впрочем, власти к этому времени уже отошли от первого шока, к центру сербской столицы подтянулась кавалерия и бронеавтомобили, а полиция, по всей видимости, получила вполне недвусмысленные приказы – и потому действовала жестко и напористо - в ход пошли слезоточивый газ и дубинки, перед применением силы стражи порядка не останавливались. Чему, впрочем, в немалой степени поспособствовали и действия самих «мирных демонстрантов», на появившихся в сетях видео совершенно четко заметна агрессивность их действий, камни и бутылки с «коктейлем Молотова», летевшие в полицию.

У многих очевидцев событий сложилось впечатление, что вчерашние беспорядки представляли собой хорошо организованную и заранее спланированную акцию. Так, известный сербский адвокат Владимир Джуканович считает, что ««нападениями на государственные учреждения и полицию управляли извне. Когда полиция разбивала группировку демонстрантов, они мгновенно делились на мелкие группы и распределялись по разным местам, переходя в целенаправленное нападение. Каждый из демонстрантов нес на плечах рюкзак с файерами и камнями. Это люди, специально обученные для подобных уличных инцидентов».

Этого же мнения придерживаются и сербские власти. Премьер страны Анна Брнабич гневно осудила «вандализм политиков, которые стоят за захватом парламента в момент, когда государство и система здравоохранения сталкиваются с тяжелейшим с начала эпидемии ударом коронавируса». А министр внутренних дел Сербии Небойша Стефанович прямо назвал вчерашние беспорядки в Белграде попыткой захватить власть. Предлагаю не спешить с выводами о том, что перед нами – очередная попытка «цветной революции», которую удалось подавить. Но и с заявлениями о том, что власти жестоко подавили «мирный протест» торопиться не стоит. Балканы и та же Сербия всегда были «пороховой бочкой», где столкновения различных интересов высекали такие искры, что миру становилось тошно, достаточно вспомнить выстрелы в Сараево 28 июня 1914 года, после которых наш мир стал совершенно иным. Вопрос в том, кто стоит за вчерашними событиями. «Митинг был хорошо организован, и это был провал части наших служб безопасности: они слишком поздно заметили влияние иностранных спецслужб на организацию протеста», - заявил в среду президент Сербии Александр Вучич. Логично было бы предположить, что, сказав «а», Вучич произнесет и «б», то есть – назовет эти иностранные разведки. Но этого не произошло. А вот в среду утром пресс-служба президента Сербии объявила, что отменена его встреча с послом России Александром Боцан-Харченко. Совпадение? Даже если и нет, то весьма интригующее событие, учитывая тесные, но достаточно сложные связи Белграда с Москвой.

Сам сербский президент считает, что что столкновения с полицией и попытки захватить здание парламента (Скупщины) устроили во вторник радикальные националисты и любители разнообразных теорий заговора. «Эти люди не говорили о коронавирусе: они говорили о каком-то предательстве, об иммигрантах, о сети 5G и о том, что Земля - плоская. И эти люди были там не впервые, просто в этот раз они были агрессивнее», - заявляет он. «Всё страньше и страньше! Всё чудесатее и чудесатее!», - сказала бы девочка Алиса из «Страны чудес». Странная публика собралась вчера ночью захватывать власть в Белграде, а также протестовала в городах Нови-Сад и Ниш. На городских сумасшедших, конспироложцев и фриков, какими их рисует Александр Вучич, совсем непохожая. Что-то здесь сербский президент откровенно не договаривает… Хотя, вполне вероятна и другая версия, без всяких инопланетян, простите, иностранных разведок - многие протестующие уверяли журналистов, что главная причина не в ведении комендантского часа, а в том, что «власть все это время лгала», практически свернув борьбу с коронавирусом ради победы на недавних парламентских выборах, и что теперь именно этой причине ситуация с пандемией вышла из-под контроля. И действительно, в начале мая власти Сербии отменили комендантский час и другие ограничительные меры - почти одновременно с указом президента о проведении 21 июня парламентских выборов. Хотя ситуация с коронавирусом в стране тогда была далеко не благоприятной, а количество новых случаев заражения ежедневно исчислялось сотнями.