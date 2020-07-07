В Куре утонули три человека

В селе Бурунлу Зардабского района 3 человека утонули в Куре. Как сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям, информация об этом поступила на горячую линию министерства.

Согласно информации, на горячую линию поступило сообщение о том, что Юсифов Джавид Арзу оглу 1990 года рождения, Гусейнов Рахиль Махир оглу 2005 года рождения и Исмаилова Нахида Рашадат гызы 2006 года рождения утонули в реке. К поискам привлечена водолазно-поисковая группа Государственной службы по контролю за маломерными судами и спасению на водах МЧС.

Будет представлена дополнительная информация.