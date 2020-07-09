Gunay Bank завершил первое полугодие с прибылью

Банк получил чистую прибыль в 752 тысячи манатов за первое полугодие прошлого года. Операционная прибыль банка увеличилась, а уменьшение чистой прибыли связано с увеличением резервов. Согласно 6-месячному отчету Marja Bank за 2020 год, в январе-июне 2020 года процентные доходы Gunay Bank увеличились на 537 000 манатов или 9,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 6 352 000 манатов.

За первые 6 месяцев 2019 года банк получил процентный доход в размере 5 миллионов 815 тысяч манатов. В первом полугодии 2020 года непроцентные доходы Gunay Bank увеличились на 782 тысячи манатов, или на 21,7 процента, по сравнению с первым полугодием 2019 года и составили 4 390 тысяч манатов. За первые 6 месяцев 2020 года кредиты, выданные клиентам Gunay Bank, увеличились на 17,38 миллиона манатов или 11% и на 30 июня 2020 года составили 176,296 миллиона манатов. За отчетный период совокупные активы банка увеличились на 14,5% и составили 247 миллионов 198 тысяч манатов.

По сравнению с концом прошлого года депозитный портфель Gunay Bank увеличился на 21,681 миллиона манатов, или на 26,6%, до 103,25 миллиона манатов.

По состоянию на 30 июня 2020 года общий капитал банка составлял 65 миллионов 120 тысяч манатов, что выше минимального требования (50 миллионов манатов).