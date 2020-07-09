Глава ВОЗ: «Ситуация с пандемией становится хуже»

Большинству стран мира пока так и не удалось взять ситуацию с коронавирусом под контроль. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреесус.

«Становится хуже. Пандемия по-прежнему ускоряется», — отметил глава ВОЗ, а также добавил, что коронавирус «эксплуатирует» неравенство в системах здравоохранения и расколы общества. При этом пандемия разрушила системы здравоохранения в некоторых из самых богатых стран мира.

По последним данным, в мире коронавирусом заражены более 12,2 млн человек, умерли свыше 554 тыс. умерли.