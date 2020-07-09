В среду канцлер Германии Ангела Меркель представила в Брюсселе в Европарламенте планы на председательство ее страны в ближайшие шесть месяцев в Совете Европы. Главными темами ее выступления были защита климата, ценности, лидерство на международной арене и солидарность перед лицом кризиса.

Председательство Германии стартовало 1 июля, в момент, когда все ближе экономическая рецессия и испытания на прочность экономики стран-членов всего Европейского союза. Выступая с трибуны Европарламента, она призывала всех депутатов помочь ей дойти до людей, встреч с которыми лицом к лицу ей так не хватало во время пандемии. (Кстати, здесь ее впервые многие увидели в защитной маске черного цвета, которую она, взойдя на трибуну, сняла на время выступления).

Ранее многие депутаты участвовали в заседаниях на удалении, но на выступление А.Меркель собралось много парламентариев, почти как до коронавируса.

- Европа должна стать более зеленой, цифровой и более конкурентоспособной, - сказала в своей речи Ангела Меркель.

Она отметила, что Европа должна стать более ответственна за судьбы мира, недвусмысленно продолжая заочный спор с президентом Дональдом Трампом, который не раз демонстрировал желание гегемонии США на свете.

Также канцлер говорила об основных правах человека, неприкосновенности личности, свободе политических убеждений, защите от дискриминации, равенстве полов не только на бумаге, но и в реальности — это, по ее словам, фундамент, на котором стоит Европа.

Меркель коснулась темы экономического кризиса и вызовов, перед которыми встал континент, необходимости сотрудничества и солидарности всех стран-членов ЕС для преодоления его последствий.

Говорила также о необходимости защиты ЕС от дезинформационных кампаний, лжи и кибератак. Проявления национализма в политике некоторых стран, по ее мнению, не усиливают, а ослабляют их.

Канцлер выразила надежду, что к общему согласию всех 27 стран-членов по распределению бюджета Фонда восстановления в сумме 500 миллиардов евро удастся достичь еще этим летом. А.Меркель коснулась темы зависимости от третьих стран, прозрачно намекнувшей на США и Китай. Отметила при этом необходимость избавления от зависимости в сфере цифризации.

Аргументы канцлера Германии для многих звучали убедительно. Однако, не для всех.

Депутат из Эстонии Яак Мадисон, взяв слово в дебатах, резко раскритиковал Ангелу Меркель, приводя аргументы с точки зрения представителя одной из стран Восточной Европы.