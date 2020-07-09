Коронавирус за неделю оставил без работы миллион американцев

За одну неделю о безработице в США официально заявило 1,3 миллиона человек, пишет издание argumenti.ru.

В Америке людей отправляют в неоплачиваемый отпуск, многие предприятия закрываются. Данную обстановку связывают с пандемией.

"Поскольку новые случаи COVID-19 продолжают расти в Штатах по всей территории США, еще 1,3 миллиона американцев подали заявки на безработицу на прошлой неделе, подчеркивая мрачную реальность того, что любой тип экономического восстановления может быть далек", – сообщила газета Guardian.

Сейчас власти штатов пытаются экспериментировать с различными планами возобновления работы. Некоторым предприятиям позволяют возобновить работу. Однако все происходит под строгим контролем.

Подобные меры немного облегчают ситуацию. В июне к работе вернулись 4,8 миллиона американцев. Это снизило безработицу с 13,3 до 11,1 процента.