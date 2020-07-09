Россия открестилась от беспорядков в Сербии

Заявления о «российском следе» в беспорядках в Сербии являются «низкопробной заказухой». Так ответили на обвинения в МИД России, передает РИА Новости.

Как отметили представители внешнеполитического ведомства, такие утверждения делают для того, чтобы бросить тень на российско-сербское партнерство. «Авторы данного вброса стараются идти в русле известных конспирологических стереотипов своих спонсоров, которым всюду мерещится "рука Москвы"», — заявили в министерстве.

Дипломаты выразили надежду на скорейшее прекращение насилия и восстановление общественного порядка в Сербии.