В Кюрдамире задержали грабителей

Серия краж произошла в Кюрдамирском районе. Как передает Report, жители Кюрдамирского района Пярвана Хясрат гызы Салимова и Мубариз Аблясан оглы Буньятов не раз обращались в районный отдел полиции о краже своих вещей.

В результате поисковых операций, проведенных отделом полиции Кюрдамирского района, выяснилось, что кражи совершили жители района, 30-летний Руслан Баладжан оглы Шукюров и 27-летний Мехман Рахим оглы Гусейнов.

Они были задержаны в качестве подозреваемых и доставлены в полицейский участок. Во время предварительного допроса Р.Шукюров и М.Гусейнов признались в своих преступлениях.

По факту идет расследование.