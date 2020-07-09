Как сообщили haqqin.az в пресс-службе «Азеригаз», в ближайшие дни начнутся тестовые испытания этих счетчиков.

Стоит отметить, что французский производитель İtron-Gallus, чьи счетчики использовались до cегодняшнего дня не смог победить в последнем тендере. Предложение немецкой компании Zenner было более выгодным и опиралось на инновативные технологии.

Отметим, что программное обеспечение газовых измерительных устройств “Zenner” новых счетчиков типа смарт-карт, поставляемых в Баку, в отличие от предыдущего производителя, передадут производственному объединению “Азеригаз”.

При установке устройства на адрес абонента, ввод карты будет осуществляться на месте, и абонент пойдет в центры ASAN xidmət или ASAN Kommunal всего один раз - для размещения абонентской базы данных. Таким образом, потери времени, с которыми сталкиваются абоненты, будут устранены.

В меню нового счетчика газа упрощены операции. Все операции выполняются с помощью двух сенсорных кнопок. Кроме того, в отличие от предыдущих смарт-карт, даже если на картах новых счетчиков осталась сумма, то можно сделать 5 последовательных загрузок. То есть, если на вашей карте имеются средства на 5 манатов, то для загрузки на нее еще средств на 5 манатов не требуется переброс предыдущей суммы на счетчик

Также упрощена процедура получения газа в кредит. Для этого необходимо нажать соответствующий раздел в меню. Дополнительным преимуществом является то, что в этих счетчиках больше нет обратного отсчета в 190 секунд.

ОАО «Азеригаз» не полностью отказалось от смарт-карт счетчиков, потому, что в многоэтажных домах можно устанавливать только эти типы счетчиков.

С подробностями о работе новых счетчиков можно ознакомиться в следующем видеоролике: