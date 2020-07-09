Британские власти сообщили о новом ослаблении карантина

Салоны красоты смогут начать работать в Англии с 13 июля, а с 25 июля двери откроют финтес-клубы и бассейны. Об этом заявил в четверг на брифинге министр цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Соединенного Королевства Оливер Дауден, представляя новый пакет мер ослабления карантина, введенного в стране 23 марта из-за пандемии коронавируса нового типа.

"Обычная жизнь медленно возвращается", - сказал министр. Он сообщил, что начиная с выходных будет разрешены театральные, музыкальные и оперные представления на открытом воздухе с ограниченным числом зрителей. Традиционные театры пока остаются закрытыми.

13 мая в Великобритании начался первый этап ослабления карантина, с 1 июня - второй. Частично возобновили работу школы, заработали некоторые магазины и рынки. 15 июня открылось большинство непродовольственных магазинов, а также зоопарки и кинотеатры для автомобилистов.