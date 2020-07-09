Евгений Бай, спецкорр haqqin.az, Вашингтон 01:22

Что посеешь, то и пожнешь. Эта поговорка как ничто другое характеризует то, что происходит сейчас в Америке. Паранойя, начавшаяся после гибели черного вора и грабителя Джорджа Флойда привела к тому, что страна постепенно погружается в хаос. В крупных ее городах протесты против полицейского насилия, первоначально, хотя и недолго, носившие мирный характер превратились в кровавую вакханалию, которая уже ничего общего с борьбой за расовую справедливость не имеет.

Самыми трагическими стали дни празднования Дня независимости Америки, итоги которых подсчитаны только сейчас. 65 человек были убиты за минувший уикэнд в Нью-Йорке, 87 в Чикаго. И впервые за многие годы жертвами уличных преступников стали дети. В сам день национального праздника, 4 июля, в Атланте была застрелена 8-летняя девочка по имени Секория Тернер. Случилось это после того, как машина, которой управляла ее мать попыталась въехать на парковку рядом с рестораном фаст-фуд «Уэндис». Группа вооруженных чернокожих перекрыла путь автомобилю, в котором находился ребенок и расстреляла машину. «Вы убили своих - на этот раз вы убили своих, - плачет отец убитой девочки. - Вы убили ребенка. Она никому ничего плохого не сделала».

«Вы убили ребенка», - выкрикнула на пресс-конференции и мэр Атланты Кейша Лэнс Боттомс. Сама темнокожая, она до этого поддерживала повестку “ВLМ” (Жизни черных важны»). Однако после убийства ребенка Кейша не выдержала и обвинила в убийстве протестующих. Мэр сказала, что их действия уже не имеют никакого отношения к борьбе за гражданские права. «Реальность такова: в людей на улицах Атланты стреляют не полицейские. Это члены одного преступного сообщества», - заявила она. И вот уже несколько дней, как Атланта погрузилась в полный хаос, где уличные перестрелки происходят одна за другой. Губернатор Джорджии Брайан Кемп объявил в понедельник о введении чрезвычайного положения, отметив, что несколько недель беспорядков и роста преступности внушили ощущение вседозволенности. Он мобилизовал тысячу членов Национальной гвардии Джорджии, которые взяли под контроль ключевые пункты города. «Мирное протестное движение было захвачено преступниками, у которых опасные, разрушительные планы. Теперь на невинных граждан Джорджии нападают, в них стреляют и оставляют умирать, - сказал Кемп, член Республиканской партии. - Хватит жестких заявлений. Мы должны защитить жизнь и благополучие всех жителей Джорджии». Но люди, в том числе дети гибнут не только в Джорджии. Как сообщает Washington Post на этой неделе 11-летний Дэвон МакНил погиб от пули в столице страны, Вашингтоне. В Чикаго 7-летняя Наталия Уоллс получила огнестрельное ранение и скончалась на месте рядом со своим домом, где выясняли отношения противоборствующие группировки из «Жизни черных важны» - организации, название которой сейчас звучит просто издевательски.

Америка получила то, что заслужила. Огульные обвинения в адрес всей национальной полиции привели к тому, что охранять порядок, по крайней мере в больших городах, стало просто некому. Но уроки начавшейся «расовой революции» никто извлекать не хочет. Как уже сообщалось городской совет Миннеаполиса, где и был задушен чернокожий Флойд единогласно проголосовал за расформирование полицейского управления города. Горсовет объявил, что Миннеаполис «избавился» от полиции с ее расовой непримиримостью и заменил ее некоей народной дружиной, которая «будет ближе к населению» и под контролем которой будут созданы социальные кружки по изучению «справедливых требований чернокожих». Генеральный прокурор Нью-Йорка Летишиа Джеймс в среду предложила «революционные реформы» городской полиции, которая обвиняется в предвзятом отношении к черным. Один из пунктов - резкое сокращение финансирования полиции. На 20 июля намечено массовое общенациональное шествие членов профсоюзов и других групп чернокожих под лозунгом «Борьба за жизни черных», и они также будет требовать роспуск полицейских участков по всей стране.