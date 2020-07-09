Экономика Украины продолжает падать

ВВП Украины сократился на 5,9 процента в январе-мае 2020 года. Об этом говорится в обзоре, опубликованном министерством экономики страны.

В документе отмечается, что негативное влияние коронавируса и «действие других факторов, сложившихся в предыдущих периодах», продолжают сдерживать развитие большинства видов экономической деятельности. Однако из-за ослабления карантинных ограничений во многих отраслях темпы падения замедлились. В связи с этим был улучшен индекс ожиданий деловой активности с 29,9 пункта в апреле до 37 в мае.

В первом квартале ВВП страны сократился на 1,3 процента по сравнению с ростом на 2,9 процента за аналогичный период прошлого года. Международный валютный фонд прогнозирует спад экономики на 8,2 процента в 2020 году. Государственный бюджет страны базируется на прогнозах падения ВВП на 3,9 процента.