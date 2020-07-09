В редакцию haqqin.az обратились граждане, которые несколько лет назад приобрели квартиры в строящемся доме в Ясамальском районе по адресу: Внешняя кольцевая дорога, 8. Из-за вопиющей недобросовестности строительной компании OOO KAT Holding все обещанные сроки сдачи здания в эксплуатацию нарушены, и законные владельцы квадратных метров два года не могут вселиться в свои квартиры в жилом комплексе «Ясамал». Если раньше они еще как-то терпели проживание, как казалось, временное проживание на съемных квартирах или у родственников, то теперь, в условиях карантина, когда все должны соблюдать правила самоизоляции, отсутствие собственного жилья довело людей до полного отчаяния.

Но, как водится, срок окончания строительства периодически отодвигался – сначала до июня, а потом и сентября уже 2019-го. Возмущенные тем, что и в сентябре, то есть более чем через год после обговоренной даты, строительство не завершилось, добросовестные квартироприобретатели отправилась в офис ООО KAT Holding и встретилась с его владельцем и учредителем Эльчином Алекперовым и сотрудниками компании.

«В 2018-2019 годах при приобретении квартир на условиях как наличной оплаты, так и внутреннего кредита в ЖК «Ясамал», директор OOO KAT Holding Маил Ибадов заявил, что полностью отремонтированные квартиры будут сданы в эксплуатацию в марте 2019 года. Согласно условиям тендера, а также требованиям заключенных между сторонами договоров, здания должны были быть сданы в эксплуатацию в декабре 2018 года», - утверждает один приобретателей квартир.

В рамках реализации первого проекта MİDA к строительству нового жилого комплекса были привлечены частные инвесторы. Победителем первого инвестиционного конкурса на строительство трех многоэтажных домов ( № 27, 28, 29) в жилом комплексе «Ясамал» cтало OOO KAT Holding. Согласно условиям конкурса, в распоряжение MİDA должно было быть передано три здания, которые построит инвестор. Часть квартир в них были проданы через электронную систему «Льготное жилье» и предложены лицам, имеющим право на льготное жилье. Другая часть жилья, в основном зданиях № 28 и 29 были проданы инвестором тем, кто мог их купить по рыночным ценам. И все такие, нельготные квартиры почти сразу были раскуплены. Строительства этих зданий планировалось завершить в течение 18 месяцев.

Как сообщили полноправные собственники жилья в домах №№ 28 и 29 в комплексе «Ясамал», в 2017 году по инициативе главы государства на базе Государственного агентства жилищного строительства было создано публичное юридическое лицо - Государственное агентство жилищного строительства (MİDA).

«На встрече владелец холдинга пообещал, что наши квартиры будут сданы в эксплуатацию в декабре 2019 года. И вновь обманул: квартиры к этому времени оказались неотремонтированными, электрокабели не проложены даже к дому, шахты лифтов были пусты и др.», - рассказывают купившие квартиры и вынужденные несколько лет по съемным углам люди.

В январе 2020 года собственники квартир пожаловались на строительную компанию главе MİDA Фархаду Тахмазову, и тогда уже он пообещал, что потребует от Эльчина Алекперова как можно скорее завершить все оставшиеся работы и сдать квартиры владельцам к празднику Новруз. Однако посулы оказались пустым звуком – уже и после Новруза прошло три месяца, а ничего существенного, чтобы сделать квартиры пригодными для жизни, сделано не было. К тому же в холдинге вскоре сменился директор - и на место Ибадова пришел Айдын Халилов. Так что и спросить не с кого…

Люди потеряли надежду на справедливость, а грянувшие пандемия и карантин вообще привели их в отчаяние. К кому обращаться непонятно?! Тем не менее 18 марта они вновь отправились в MİDA. На встрече cо стороны компании выступил представительного вида человек, который всеми силами старался заверить квартировладельцев в том, что будут выделены средства, с 29 марта строительные работы ускорятся и к концу мая все квартиры будут готовы к вселению.

Как потом выяснилось, выступавший был директором Музея современного искусства Хайям Абдинов, и его заверения даже были занесены в прокол встречи. Какое он имеет отношение к ООО KAT Holding непонятно, на сегодняшний день здания остаются недостроенными, а ремонтно-строительные работы полностью прекращены.

Кроме того, резидентам, которые купили квартиры по внутреннему кредиту, необоснованно запрещается закрывать кредит и оформлять квартиры на свое имя. Компания угрожает отобрать у законных владельцев их недостроенные квартиры.

Один из приобретателей жилья не выдержал столь всех этих хождений по мукам и пытался покончить с собой…

«В связи с нашей проблемой мы официально обратились к омбудсмену - уполномоченному по правам человека в нашей стране, в Главное управление по борьбе с коррупцией при генпрокуроре, непосредственно в Генеральную прокуратуру, Службу государственной безопасности, Управление полиции Ясамальского района. Однако, все наши обращения и жалобы остались без ответа. Даже СМИ по неизвестным причинам отказываются их публиковать. Между тем 132 семьи, которые полностью выплатили деньги за свои квартиры, не могут уже два года заселиться в них. С введением карантина наше положение еще более усугубилось. Как можно присоединиться к призыву главы государства #Evdəqal (#Оставайсядома), если дома-то у нас нет?! А все потому, что ООО «KAT Holding не выполняет принятые перед приобретателями квартир обязательства, то есть не завершает строительство дома.

Большинство из нас в настоящее время арендуют квартиры. За задержку строительства здания ООО «KAT Holding» не выплачивает ни компенсации, ни арендную плату. Мы просим государственные органы помочь положить конец произволу в реализации проекта главы государства и нарушению наших прав строительной компанией, которая безответственно относится к собственным обещаниям», - обращаются ко всем ответственным за строительство государственным структурам и права человека в нашей стране обманутые покупатели жилья.