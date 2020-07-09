Кто станет главным тренером сборной Азербайджана? АФФА объявит сегодня
Сегодня в 15:00 состоится очередное заседание Исполкома АФФА. Члены Исполкома соберутся в режиме видеоконференции и будут обсуждать главный на сегодняшний день футбольный вопрос: кто станет новым главным тренером сборной Азербайджана, которой уже в сентябре предстоит старт в Лиге наций.
До последнего времени кандидатов на пост главного тренера национальной команды было трое. Это – местный специалист Ариф Асадов, под руководством которого «Нефтчи» стал чемпионом в 2011 году и который является помощником главного тренера сборной Азербайджана, занимая этот пост со времен работы в нашей стане Николы Юрчевича; итальянец Джанни Де Бьязи, главный успех которого на тренерском поприще - выход возглавляемой им сборной Албании в финальную часть Евро-2016; ирландец Рой Кин, хорошо известный своей игрой за «Манчестер Юнайтед» времен Алекса Фергюсона, но в тренерском деле особых результатов не добившийся.
Шансы на то, что сборную Азербайджана возглавит 48-летний Кин, значительно ниже по сравнению с Асадовым и Де Бьязи. Взбалмошный ирландец, в последние годы работавший лишь в качестве ассистента главного тренера, если верить британской прессе, предъявил АФФА условие, согласно которому он не хочет постоянно жить в Азербайджане, а будет приезжать в Баку перед играми национальной команды. Если это правда, то на это АФФА пойти не могла.
Вероятность того, что сборную возглавит 64-летний Де Бьязи достаточно высока. Надежда на то, что итальянец сможет сотворить со сборной Азербайджана то же самое, что и с Албанией пять лет тому назад, изначально делала его фаворитом кандидатской гонки. Однако в сегодняшних условиях, когда в Азербайджане уже четыре месяца не проводятся официальные футбольные матчи и пока неизвестно, как скоро они будут возобновлены, итальянцу придется очень сложно. Он увидит футболистов в деле не раньше середины августа, когда «Карабах» стартует в квалификации Лиги чемпионов, а уже 5 и 8 сентября сборная Азербайджана должна провести первые игры в Лиге наций против Люксембурга в Баку и Кипра на выезде.
При таком раскладе вариант с временным назначением Арифа Асадова, который уж точно лучше Де Бьязи знает азербайджанских футболистов и которому не придется тратить время на знакомство с командой, выглядит вполне реальным. А уже в ноябре, когда Лига наций завершится, можно будет пригласить Де Бьязи. Если, конечно, под руководством Асадова мы не увидим чудесного преображения сборной, уже давно не радующей болельщиков своими результатами.
Таким образом, возможно, сегодня на Исполкоме АФФА развернется жаркая дискуссия о том, какой вариант для сборной на данном этапе является более подходящим. Впрочем, не исключено, что члены Исполкома уже сделали свой выбор во время предварительных консультаций, и сегодняшнее онлайн-заседание будет носить лишь формальный характер.