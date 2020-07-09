Сегодня в 15:00 состоится очередное заседание Исполкома АФФА. Члены Исполкома соберутся в режиме видеоконференции и будут обсуждать главный на сегодняшний день футбольный вопрос: кто станет новым главным тренером сборной Азербайджана, которой уже в сентябре предстоит старт в Лиге наций.

До последнего времени кандидатов на пост главного тренера национальной команды было трое. Это – местный специалист Ариф Асадов, под руководством которого «Нефтчи» стал чемпионом в 2011 году и который является помощником главного тренера сборной Азербайджана, занимая этот пост со времен работы в нашей стане Николы Юрчевича; итальянец Джанни Де Бьязи, главный успех которого на тренерском поприще - выход возглавляемой им сборной Албании в финальную часть Евро-2016; ирландец Рой Кин, хорошо известный своей игрой за «Манчестер Юнайтед» времен Алекса Фергюсона, но в тренерском деле особых результатов не добившийся.

Шансы на то, что сборную Азербайджана возглавит 48-летний Кин, значительно ниже по сравнению с Асадовым и Де Бьязи. Взбалмошный ирландец, в последние годы работавший лишь в качестве ассистента главного тренера, если верить британской прессе, предъявил АФФА условие, согласно которому он не хочет постоянно жить в Азербайджане, а будет приезжать в Баку перед играми национальной команды. Если это правда, то на это АФФА пойти не могла.

Вероятность того, что сборную возглавит 64-летний Де Бьязи достаточно высока. Надежда на то, что итальянец сможет сотворить со сборной Азербайджана то же самое, что и с Албанией пять лет тому назад, изначально делала его фаворитом кандидатской гонки. Однако в сегодняшних условиях, когда в Азербайджане уже четыре месяца не проводятся официальные футбольные матчи и пока неизвестно, как скоро они будут возобновлены, итальянцу придется очень сложно. Он увидит футболистов в деле не раньше середины августа, когда «Карабах» стартует в квалификации Лиги чемпионов, а уже 5 и 8 сентября сборная Азербайджана должна провести первые игры в Лиге наций против Люксембурга в Баку и Кипра на выезде.