Новые ночные взрывы в Иране: что происходит?

Предположительно, взрывы произошли в районе расположенных недалеко от столицы Ирана городов Гармдарре и Кодс. Кроме того, IRIB со ссылкой на соцсети сообщает, что в городе Кодс пропало электричество.

В ночь на пятницу, 10 июля, в западной части иранской провинции Тегеран были слышны звуки взрывов, сообщила местная телерадиовещательная корпорация IRIB.

Подробности произошедшего не приводятся, официального подтверждения информации о взрывах близ Тегерана пока не поступало.

The New York Times пишет, что, хотя точное место взрыва в пятницу не было определено, по словам аналитиков, в этом районе есть несколько военных и учебных объектов, которые могли стать целью диверсии.

NEWSru.co.il пишет, что около 01:00 в пятницу два мощных взрыва прогремели в районе Кереджа, западного пригорода Тегерана. По сообщениям местных жителей, взрывной волной были выбиты стекла на значительной территории и начались перебои в электроснабжении.

Это третий за последнюю неделю крупный взрыв в окрестностях Тегерана, произошедший между полуночью и 03:00, и пятый взрыв за последние две недели.

В прошлый четверг сообщалось о пожаре на ядерном объекте в Натанзе. 26 июня взрыв был зафиксирован в районе военной базы в Парчине.