Китай заявил об опасной инфекции в Казахстане. В Казахстане опровергают

Посольство Китая в Казахстане на своем сайте разместило предупреждение для китайских граждан о том, что на территории республики якобы распространяется опасная вызывающая новый тип пневмонии инфекция. Об этом сообщает Интерфакс.

Китайское посольство, ссылаясь на данные местных СМИ, утверждает, что с середины июня заболеваемость таким видом пневмонии в Атырауской, Актюбинской и Шымкентской областях "значительно возросла". При этом, говорится в сообщении, смертность от "нового и пока не исследованного типа пневмонии" "значительно выше, чем от COVID-19".

Посольство утверждает, что на сегодняшний день в указанных районах Казахстана инфицированы почти 500 человек, состояние более 30 человек оценивается как критическое. Оно добавляет, что в первом полугодии этого года в Казахстане от пневмонии умерли 1 772 человека, только в июне - 628 человек, в том числе граждане Китая, а исследования этого типа вируса еще не дали конкретных результатов.

В свою очередь казахстанский Минздрав опроверг информацию китайских СМИ о том, что в Казахстане отмечены случаи неизвестной пневмонии. "Министерство здравоохранения Республики Казахстан официально заявляет, что данная информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении ведомства.