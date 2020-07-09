Коронавирус выявили у временного президента Боливии

Коронавирус выявлен у исполняющего обязанности президента Боливии Жанин Аньес. О том, что результат ее теста оказался положительным, сообщила сама политик на своей странице в соцсети Twitter.

«Учитывая, что за последнюю неделю у многих был выявлен коронавирус, я сдала анализ, и он тоже дал положительный результат. Я буду находиться на карантине две недели до тех пор, пока мне не сделают еще один анализ... Я чувствую себя хорошо»,— сказала Аньес в видеообращении в соцсети.



Ранее COVID-19 заболели министр здравоохранения Боливии Эйди Роки, министр при президенте Йерко Нуньес и министр горнорудной и металлургической промышленности Хорхе Оропеса.

Жанин Аньес ранее была вторым вице-спикером парламента Боливии. Она стала временным президентом после того, как глава государства Эво Моралес бежал из страны из-за протестов.