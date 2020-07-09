Ученые предупредили о сбоях в иммунитете у переболевших COVID-19

У переболевших коронавирусом могут возникать длительные сбои в работе иммунитета, считают ученые из Института вирусологии Уханя. Об этом сообщает газета «Известия».

Как следует из опубликованного препринта научной статьи китайских ученых, лимфоциты - клетки крови, которые отвечают за иммунитет, не восстанавливались даже на 11-й неделе после выздоровления. К такому мнению исследователи пришли, изучив состояние 55 выздоровевших от COVID-19 для того, чтобы узнать, как меняется количество иммунных клеток в их крови.

«Это говорит о том, что инфекция SARS-CoV-2 глубоко влияет на лимфоциты и приводит к длительным потенциальным дисфункциям», — говорится в статье.

В свою очередь, опрошенные данным изданием российские специалисты считают, что, в отличие от ВИЧ, вызывающий заболевание COVID-19 вирус не способен размножаться в лимфоцитах. В этом случае речь идет об обратимой дисфункции иммунитета. По мнению экспертов, после активации иммунные клетки живут недолго, а затем исчезают, либо становятся клетками памяти — это и называется иммунитетом.