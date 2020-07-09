Прокуратура об убийстве в Ширване

Как сообщили в прокуратуре города Ширван, на основании поступившей информации о произошедшем сотрудники прокуратуры и полиции при участии судебно-медицинского эксперта проведели осмотр места происшествия и тела.

В четверг, 9 июля, около 23:00 Ильгар Рзаев (1969 г.р.) был убит ножом перед общежитием в городе Ширван.

Возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса, назначены соответствующие экспертизы. Следствием были установлены обоснованные подозрения в том, что убийство совершил сосед Рзаева – Шамиль Алиев (1979 г.р.) во время ссоры, возникшей на почве личных отношений.

Шамиль Алиев был задержан в качестве подозреваемого в совершении преступления и привлечен к следствию. Подозреваемый представил следствию орудие преступление - нож, во время допроса с участием защитника признался в совершении преступления. Продолжаются необходимые следственные мероприятия.