У 28 грузинских солдат в Афганистане выявили коронавирус
В Тбилиси спецрейсом из Афганистана доставлены 28 грузинских военнослужащих, у которых выявили коронавирус.
Как пишет Sputnik Грузия, военнослужащие, принимавшие участие в миротворческой миссии «Решительная поддержка», вывезены военным самолетом воздушных сил Германии. Вместе с ними на борту находились врачи и другой медперсонал бундесвера.
В Министерстве обороны Грузии заявили, что медицинское состояние военных удовлетворительное.
Перед тем, как вылететь в Грузию, инфицированные были помещены в специальный изолятор. Веннослужащие продолжат лечение в военном госпитале Гори.