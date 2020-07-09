У 28 грузинских солдат в Афганистане выявили коронавирус

В Тбилиси спецрейсом из Афганистана доставлены 28 грузинских военнослужащих, у которых выявили коронавирус.

Как пишет Sputnik Грузия, военнослужащие, принимавшие участие в миротворческой миссии «Решительная поддержка», вывезены военным самолетом воздушных сил Германии. Вместе с ними на борту находились врачи и другой медперсонал бундесвера.

В Министерстве обороны Грузии заявили, что медицинское состояние военных удовлетворительное.

Перед тем, как вылететь в Грузию, инфицированные были помещены в специальный изолятор. Веннослужащие продолжат лечение в военном госпитале Гори.