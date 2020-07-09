В Баку снова установили полицейские посты

В Баку снова установлены полицейские посты. Об этом сказал начальник отдела по связям с общественностью Главного управления Государственной дорожной полиции полковник полиции Кямран Алиев.

Согласно информации, с утра пятницы усилен контроль за движением автомобилей на некоторых дорогах Баку. На карантинных постах сотрудники дорожной полиции проверяют разрешения водителей и пассажиров. Кому запрещено покидать дом, тех не пропускают через пост.

Начиная с утра на остановках, в супермаркетах и на улицах усилен контроль за пешеходами.

Сообщается, что дороги и улицы будут контролироваться также по субботам и воскресеньям.

По словам Кямрана Алиева, при необходимости будут восстановлены карантинные посты по субботам и воскресеньям в зонах, где введен жесткий карантин: "При необходимости посты будут установлены заново. В противном случае будет достаточно работы одних только маршрутных постов".