России предсказали второй карантин из-за коронавируса 

В России могут быть вновь введены ограничения из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила РИА Новости.

«Если не будет соблюдаться физическая дистанция, а с этим числом это возможно, если начнут расти случаи — другого способа просто не будет», — сказала Вуйнович, отвечая на вопрос, могут ли вернуть ограничительные меры по коронавирусу в России.

Она также отметила, что риск возвращения ряда ограничений будет существовать до тех пор, пока не будет вакцины от коронавируса. К этому нужно быть готовыми, считает она. «Лучше пусть это будешь раньше, не надо ждать, пока вирус еще больше распространится. Пожар надо тушить, пока он маленький», — заключила Вуйнович.