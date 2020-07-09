"В ближайшие недели в Азербайджан прибудет группа экспертов из Китайской Народной Республики". Об этом в интервью AzTV сказал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев.

По его словам, одной из отправных точек коронавируса является Китай, и страна имеет опыт в этой области.

"Считаем, что будет очень полезно, если они поделятся с нами своим передовым опытом. Кроме того, ожидается прибытие кубинских специалистов в нашу страну. Почему Куба? Потому что в этой стране отличная система здравоохранения, известная во всем мире, а кубинские специалисты сказали свое слово во время вспышки пандемии Эболы. Для их работы будут выделены отдельные медицинские центры", - сказал помощник президента.