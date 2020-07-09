Президент США Дональд Трамп пообещал надеть маску во время визита в военный госпиталь Walter Reed. Об этом он заявил в интервью Fox News.

"Я поеду в Walter Reed, чтобы посетить наших замечательных воинов, получивших ранения, тяжелые ранения, а также увидеть наших работников, которые борются с COVID-19, людей, которые делают такую замечательную работу", - сказал Трамп.

Тогда же Трамп добавил, что "наденет маску, когда зайдет в госпиталь", отметив, что "когда ты в больнице, то думаю, это очень правильная вещь".