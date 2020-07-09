Сестра Ким Чен Ына: переговоры с США «бесполезны»

Младшая сестра лидера КНДР и первый заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон заявила, что страна не планирует проводить саммит с США до конца года, передает ЦТАК.

По ее мнению, в 2020 году встреча руководителей двух стран уже не произойдет. В целом проведение саммита будет зависеть от настроя лидеров, хотя никто и не знает, какое решение они примут. Ким Ё Чжон не исключила, что могут возникнуть причины, из-за которых встреча КНДР-США не состоится.

«Как бы кто ни говорил, что саммит обязательно необходим, нужен он, скорее, американской стороне, а для нас он будет абсолютно непрактичным и бесполезным», — добавила Ким Ё Чжон.

Она выразила уверенность, что двум странам стоит сменить основную тему северокорейско-американских переговоров с «денуклеаризации в обмен на снятие санкций», на «прекращение враждебности в ответ на возобновление переговоров КНДР и США».

Также Ким Ё Чжон напомнила, что Пхеньян пока не сделал США обещанный «подарок на Рождество», и предупредила, что Вашингтон может получить его накануне президентских выборов в ноябре.