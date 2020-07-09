Минздрав классифицировал инфицированных COVID-19 по симптомам

Согласно информации, член рабочей группы по борьбе с вирусом COVID-19 при Минздраве Сабина Бабазаде классифицировала больных вирусом COVID-19 в зависимости от степени заражения: бессимптомные пациенты, пациенты с легкими симптомами и пациенты с тяжелыми симптомами.

Министерство здравоохранения Азербайджанской Республики классифицировало инфицированных COVID-19 в соответствии с симптоматикой заболевания. Об этом haqqin.az рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения.

По словам Бабазаде, у бессимптомных пациентов заболевание не проявляет себя, они являются лишь носителями вируса. Наличие COVID-19 у бессимптомных пациентов обнаруживается после прохождения соответствующего теста.

Что касается пациентов с легкими симптомами, то, по словам Бабазаде, пациент сначала чувствует повышение температуры. После того как температура поднимается до 37 и 37,5 градуса, у пациента наблюдаются головные боли, слабость, мышечные боли и боли в костях, першение и боль в горле. Кроме того, у пациентов с легкими симптомами появляются заложенность носа, потеря вкуса и запаха, диарея и тошнота.

Сабина Бабазаде отметила, что у пациентов с тяжелыми симптомами наблюдаются повышенная температура (38 и выше градусов), боли в груди, сухой кашель и одышка. Кроме того, граждане, не достигшие и старше 18 лет с хроническими заболеваниями, при наличии легких симптомов классифицируются как тяжело больные.

После того как бессимптомные пациенты и пациенты с легкими симптомами связываются с районными поликлиниками, они поступают под наблюдение районного врача. Далее в течение 21 дня они следуют всем правилам изоляции, продолжая лечиться в домашних условиях.

Граждане с тяжелыми симптомами после вызова экстренной помощи по короткому номеру 103 госпитализируются для прохождения стационарного лечения.

В онлайн-интервью с членом рабочей группы при Министерстве здравоохранения Сабиной Бабазаде также было отмечено, что территориальные врачи следят за состоянием имевших контакты с зараженными COVID-19 людей, связываясь с ними по два раза в день.